[아시아경제 박지환 기자] 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 100,000 전일대비 1,000 등락률 +1.01% 거래량 92,834 전일가 99,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 롯데마트, 노원 중계점에 '한국형 홈디포' 파일럿 1호점 오픈얼굴 싹 바꾼 영등포 롯데百, '힙지로·샤로수길' 품었다롯데쇼핑, 대기업-스타트업 상생 모델 구축 close 은 24일 롯데자산개발로부터 쇼핑몰 사업을 양수하기로 했다고 밝혔다.

양수가액은 280억원 규모이다.

회사 측은 양수 목적에 대해 "복합쇼핑몰 사업 강화를 위한 롯데자산개발 쇼핑몰 사업 인수"라고 밝혔다.

