이효리, 반려견 순심이와 안녕…"제 품에서 편안히 갔다"

"순심이와 만나게 해주셔서 감사하다"

가수 이효리가 입양해 키우던 반려견 순심이가 무지개 다리를 건넜다.

안성 평강공주보호소는 24일 인스타그램에서 "이효리님으로부터 오늘 소식이 왔다. 2010년 효리님의 가족이 되었던 우리 순심이가 어제 별이 되었다고 한다"고 밝혔다.

평강공주보호소는 유기견 순심이를 이효리가 입양하기 전까지 돌보고 있던 보호소다. 보호소는 순심이를 추모하면서 이효리가 보내온 글을 공유했다.

이효리는 "우리 순심이 어제 갔다. 제 품에서 편안히 갔다"면서 "순심이를 거둬주시고 저를 만나게 해주셔서 너무 감사하다. 순심이도 모두에게 고마운 맘 그리고 사랑을 전한다"고 말했다.

이어 "동해시 보호소에서 순심이 데리고 나와 주신 분, 안성에서 대모가 되어 주신 봉사자분, 모두에게 가슴 깊이 감사드린다"며 "순심이도 모두에게 고마운 마음 그리고 사랑을 전한다"고 밝혔다.

그러면서 "지금 하시는 모든 일들 너무나 힘든 일인줄 잘 알지만 그로 인해 이렇게 자기밖에 모르던 철부지도 사랑을 알게 되니 소장님 하시는 일은 그 어떤 일보다 숭고하고 아름다운 일임을 잊지 말라. 우리 모두 함께다"라고 덧붙였다.

앞서 이효리는 지난 2010년 해당 보호소에 봉사하러 갔다가 만난 유기견 순심이를 입양했다.

이하 평강공주보호소가 SNS에서 공개한 이효리 글 전문.

