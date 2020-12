전라남도·순천시 의용소방대연합회 300만원 상당의 소화기 기증

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천소방서(서장 하수철)은 전남도 의용소방대연합회에서 후원하고 순천시의용소방대연합회에서 기증한 취약계층의 화재안전복지 확대를 위한 주택용 소방시설(소화기, 단독경보형감지기)을 전달 받았다고 24일 전했다.

이번 행사는 의용소방대 연합회의 지여사회 안전지킴이로써 사회공헌활동의 일환으로 화재취약계층에 주택용 소방시설 무상보급을 통한 인명 및 재산피해를 예방하고자 마련됐다.

이날 의용소방대연합회는 300만원 상당의 소화기 3.3kg 210대를 후원했으며 취약계층 등 화재안전 사각지대에 있는 취약계층에 순차적으로 무상 보급·설치할 예정이다.

안훈석 전남의용소방대연합회 회장은“앞으로도 저소득·취약계층의 복지 증진을 위해 끊임없이 노력하며 후원을 통해 어려운 이웃들에게 작지만 든든한 희망이 되기를 기원한다.”고 전했다.

하수철 순천소방서장은 “주택화재 예방을 위해 소방시설을 기증해 준 전라남도 의용소방대와 순천시 의용소방대 여러분께 깊은 감사를 드린다.”며“기증 받은 주택용 소방시설 보급을 통해 시민 모두가 안전에서 소외되지 않도록 최선을 다하겠다.”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr