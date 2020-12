ICT융합전문위원회서 2년간 활동

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대학교 서진호 교수(기계시스템공학과)가 국가과학기술자문회의(심의회의) ICT융합전문위원회 전문위원으로 위촉됐다. 임기는 2021년 1월부터 2년이다.

과학기술정보통신부의 국가과학기술자문회의는 국가과학기술의 혁신 등을 위해 설치된 대통령 직속 기구다.

ITC융합전문위 등 7개 분야에 산학연 전문가들로 구성돼 정부 연구개발 사업의 타당성, 예산 적정성 및 사업연계 검토 등 역할을 수행한다.

서 교수는 ICT융합전문위 전문위원으로 정부 R&D 투자 방향과 기술 분야별 투자전략 마련 등의 활동을 한다.

