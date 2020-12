[아시아경제 박준이 기자] 비케이탑스 비케이탑스 030790 | 코스피 증권정보 현재가 14,050 전일대비 1,550 등락률 -9.94% 거래량 451,302 전일가 15,600 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-1일비케이탑스, 소모성자재구매대행(MRO) 테마 상승세에 9.19% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일 close 는 에이스우진에 대해 587억원 규모의 에이스우진 기명식 보통주 35만3325주를 담보제공하기로 결정했다고 24일 공시했다.

담보설정금액은 자기자본 대비 89.22%다.

채권자는 큐리어스솔루션유한회사다. 담보제공 종료일은 피담보채무의 상환 시다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr