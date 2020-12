동의대 부산IT융합부품연구소 전영준 교수, 정보통신산업진흥원장 표창 수상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대(총장 한수환) 부산IT융합부품연구소(소장 정석찬) 전영준 연구교수는 12월 15일 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신산업진흥원이 주관한 ‘2020년 지역SW산업발전 유공자 포상 및 우수사례 공모전’에서 유공자로 선정돼 정보통신산업진흥원장 표창을 받았다.

전영준 교수는 부산IT융합부품연구소 설립부터 지금까지 지역 IT산업의 발전을 위해 다양한 지역기업들과 산학협력과 소프트웨어 품질 향상에 기여한 공로를 인정받았다.

전 교수는 “부산IT융합부품연구소의 발전을 위해 함께 노력해 온 모든 연구원을 대표해 수상한 것으로 생각하며, 향후 동남권을 대표하는 연구소로 발전하기 위해 더욱 힘을 쏟겠다”고 말했다.

동의대 부산IT융합부품연구소는 올해 3월부터 4년간 한국인정기구(KOLAS)로부터 소프트웨어 분야 국제공인시험기관 자격을 갱신받았다.

또 정보통신산업진흥원(NIPA)의 동남권 SW 품질역량강화사업과 부산에 있는 IT·SW 기업에 시험 인증과 취득을 지원하는 중소벤처기업부 인증지원 사업을 수행하고 있다.

