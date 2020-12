대구시설공단, 2·28기념중앙공원 '행운의 동전' 52만원 기부

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대구시설공단은 2·28기념중앙공원 '행운의 동전' 모금함에 모인 52만4420원을 대구사회복지공동모금회에 전달했다고 24일 밝혔다.

대구시설공단 도심공원은 2018년부터 2?28기념중앙공원 행운의 분수에서 시민들의 소망이 담긴 동전을 모금하는 행운의 동전 모금함을 운영 중이다.

행운의 동전 모금함은 연말연시 지역사회 소외계층에게 따뜻한 마음을 전달하기 위해 시작됐다. 시민들이 자발적으로 소원을 빌며 모금함에 동전을 던져 모금하는 방식으로 운영되고 있다.

김호경 대구시설공단 이사장은 "코로나19로 힘든 시기 시민들의 자발적인 참여로 모여진 모금액이 지역사회를 위한 좋은 곳에 쓰이기 바란다"며 "지속적으로 사회적 가치를 실현할 수 있는 시민 참여 프로그램을 운영하기 위해 노력하겠다"고 전했다.

