동명대 창의·인성연구소, 아이미디어교육연구소와 공동연구 협약

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 정홍섭) 창의·인성연구소(소장 윤정진 유아교육과 교수)는 12월 18일 중앙도서관 2층 프라임사업단 회의실에서 아이미디어교육연구소(소장 조준오)와 업무협약(MOU)을 체결했다.

두 기관은 △산학협동교육 활성화 △상호협력을 통한 미디어 관련 신지식 교류 △지역발전을 위한 미디어 관련 전문인력 양성 △기관 간의 공동연구개발을 위해 협력한다.

윤정진 소장은 “포스트 코로나 시대에 미디어는 교육을 포함한 삶에서 필수적인 디바이스라는 점에서 이를 전문적으로 연구하는 기관과 협약하게 돼 좋은 시너지 효과를 낼 수 있게 됐다”고 했다.

조준오 소장은 “아이미디어교육연구소가 유아 멀티미디어교육, 유아 미디어 중독 예방 교육을 포함해 최근에는 유아 소프트웨어 교육 등 AI기반 유아교육에 대해 연구하고 있다”고 소개했다.

조 소장은 “창의·인성연구소와 아이미디어교육연구소가 협력해 공동연구 개발과 발전을 해나갈 수 있도록 힘을 쏟겠다”고 말했다.

협약식은 코로나19 상황에서 온·오프라인으로 동시 진행했다.

