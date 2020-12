[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대구농수산물도매시장 도매시장법인 대구중앙청과㈜ 이용우 대표가 23일 대구사회복지공동모금회를 통해 성금 5000만원을 기부했다고 24일 대구시가 전했다.

이날 전달된 기부금 전액은 지역 내 소외계층 지원에 쓰인다.

대구중앙청과는 2011년부터 장학금 후원과 성금 전달 등 어려운 이웃을 위한 기부에 꾸준히 동참해 왔다. 특히 지난 3월에는 코로나19로 어려움을 겪는 의료진과 취약계층을 위해 마스크 1만장를 기부하기도 했다.

이용우 대표는 "지역사회가 코로나19로 많이 힘들지만 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 나는데 조금이나마 도움이 됐으면 하는 마음으로 준비했다'면서 '앞으로도 지역 내 어려운 사람들을 위한 나눔실천을 지속해 나가겠다"고 했다.

