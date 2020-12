유일에너테크, 증권신고서 제출… 코스닥 상장 절차 돌입

[아시아경제 구은모 기자] 유일에너테크가 코스닥 시장 상장에 나선다.

2차전지 노칭기 및 스태킹기 선도기업 유일에너테크는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 절차에 돌입했다고 24일 밝혔다. 상장 공모주식수는 241만주로 공모예정가는 1만1000~1만4000원, 총 공모금액은 266억~388억원 규모다. 국내외 기관투자자를 대상으로 다음달 21~22일 이틀에 거쳐 수요예측을 진행한 후 일반청약을 거쳐 내년 2월 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 신영증권이 주관을 맡았다.

2012년 설립된 유일에너테크는 2차전지 핵심공정 중 조립공정에 적용되는 전문설비를 생산해 국내외 글로벌 배터리 메이저사에 공급하고 있다. 주요제품은 전극의 절삭(Notching;이하,노칭) 및 적층(Stacking;이하,스태킹) 관련 장비로 관련 분야 기술특허를 확보하고 있다.

코스닥 상장을 계기로 글로벌 친환경 에너지 장비 선도기업으로 도약하기 위해 ▶핵심 사업인 노칭기 적용분야 확대 ▶장폭형 스태킹기 고도화 및 점유율 확대 ▶노칭기·스태킹기 일체형 인라인(In-Line)화로 시장 지배력 확대 ▶미래성장성이 큰 수소 연료전지 설비사업 본격화를 목표로 한다. 특히, 수소 연료전지 사업은 이미 2018년 설비납품 레퍼런스가 있어 고객과의 협업을 통한 사업화가 빨라질 전망이다.

유일에너테크는 2012년 설립 첫해 타사 제품보다 공정속도를 대폭 향상시킨 100PPM 고속 노칭기 개발에 이어 2017년 업계최고 속도인 240PPM 노칭기 상용화와 배터리 고용량에 최적화된 고속 장타입 노칭기 양산 성공으로 시장선점의 토대를 마련했다. 여기에 최근 개발한 260PPM 초고속 장폭형 신제품은 출시와 동시에 수주협상이 진행돼 차세대 혁신제품에 대한 수주경쟁력 강화를 견인하고 있다.

최근 들어 2차전지 안전성 기반 고출력의 고성능 배터리 밀도를 높일 수 있는 노칭기술이 급부상하면서 스택 방식의 노칭기 및 스태킹기의 기술 완성도와 양산성을 입증한 유일에너테크에 대한 국내외 배터리 셀업체의 러브콜이 이어지고 있다.

기술고도화에 따른 제품 다변화와 고객 확대는 경영성과로 이어져 최근 3년(2017~2019) 연평균 매출 성장율은 78%를 기록하고 있다. 2018년 174억원 수준이던 매출액은 지난해 469억원으로 크게 증가했고, 올해는 상반기 매출액만 415억원을 기록하는 등 역대 최대 매출 달성이 이어질 전망이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr