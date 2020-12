[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경주 상주시는 지역신문인 상산신문사가 24일 겨울철 복지사각지대에 있는 어려운 이웃들에게 전해달라며 1400만원 상당의 생필품을 기탁해 왔다고 밝혔다.

해당물품은 형제 가수 수와 진의 '사랑의 더하기' 공연 모금으로 구매한 것이다. 상주시 읍면동 행정복지센터와 연계해 대상자(50가구)에게 전달될 예정이다.

상산신문사 김희철 대표는 "지역의 소외된 이웃에게 따뜻한 마음이 전달되어 사랑을 나눌 수 있는 기회가 되기를 바란다"며 "앞으로도 어려운 이웃들을 위해 나눔 활동을 지속적으로 실시하겠다"고 다짐했다.

