[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 24일 장중 2800선을 사상 처음으로 돌파했다.

24일 오후 2시21분 현재 코스피는 전 거래일 대비 1.55% 오른 2802.66을 기록했다. 이날 코스피는 오후 2시5분경 사상 처음으로 장중 2800선을 돌파했다.

코스피에서 외국인과 기관은 각각 1065억원, 2699억원어치를 사들이고 있다. 개인은 나홀로 3763억원 순매도했다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 보다 0.67%오른 929.36을 나타냈다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr