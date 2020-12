함평군, 전남 유일 청소년정책 분석평가 ‘우수기관’ 선정

국무총리 표창·220만 원 상금 수상

[함평=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평군은 여성가족부가 실시한 전국 청소년정책 분석평가에서 우수기관으로 선정됐다고 24일 밝혔다.

군은 전남에서 유일하게 국무총리 표창과 220만 원의 상금을 수상했다.

여성가족부는 올해 전국 17개 시·도와 114개 기초자치단체를 대상으로 각 지역별 청소년정책을 종합적으로 분석해 평가했다.

이번 평가에서 함평군은 ▲학교밖 위기청소년 지원 ▲청소년 보호지원체계 구축 ▲청소년유해환경 개선 및 보호활동 등의 청소년 사회안전망 구축의 공로를 인정받았다.

또한 직업체험, 취업지원, 방과후 아카데미 등의 맞춤형 지원 사업을 통해 지역 청소년들의 역량을 강화한 것도 높은 평가를 받았다.

이상익 함평군수는 “청소년 권익보호와 복지증진이 곧 지역의 미래 경쟁력이다”며 “앞으로도 관련 정책과 지원을 지속 확대하면서 지역 청소년 모두가 함평을 넘어 국가 인재로 발돋움할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

