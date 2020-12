▶김정수씨 별세, 김지은·김성은(변호사)씨 부친상, 박형관(가천대 법대 교수)·임동수(일진그룹 커뮤니케이션 상무)씨 장인상 = 24일, 근로복지공단 안산병원 장례식장 2층 귀빈실, 발인 26일 오전 8시, ☎ 031-501-4646

김철현 기자 kch@asiae.co.kr