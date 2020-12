함안군, 2021년 도시재생 예비사업 선정 … 100억원 국비 받아

"2021 구성지구 도시재생 뉴딜사업 선정의 기반 될 것"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군은 국토교통부에서 실시한 ‘2021 도시재생 예비사업’ 공모에 최종 선정됐다고 24일 밝혔다.

도시재생 예비사업은 그동안 주민 역량강화를 위해 개별적으로 운영되던 소규모 재생사업과 주민참여프로젝트 사업, 사업화지원 사업을 통합한 것으로 총 100억원의 국비를 지원하는 사업이다.

함안군과 도시재생지원센터, 칠원읍 주민들은 이번 도시재생예비사업 공모를 위해 구성지구 도시재생 추진협의회를 발족해 지역현황을 분석하고 도시재생 역량강화 교육과정도 운영했다.

군은 이번 사업 선정으로 국비 7000만원을 포함한 총 1억4000만원의 예산을 투입해 주민공동체공간을 조성하고 공동체 역량강화를 위한 교육 및 사회적협동조합 설립 컨설팅 등의 S/W 사업을 추진한다.

군 도시건축과 관계자는 "이번 도시재생 예비사업을 통해 '21년 구성지구 도시재생 뉴딜사업' 공모에 선정될 수 있는 기반이 마련될 것을 확신한다"며 "앞으로도 침체된 지역발전을 위해 도시재생사업 대상지를 발굴하겠다"고 말했다.

