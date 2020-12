논산 훈련소 입영장병 11명 코로나19 확진

[아시아경제(논산) 정일웅 기자] 충남 논산 육군훈련소에서 입영장병 11명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

24일 방역당국에 따르면 확진자들은 지난 21일 훈련소에 입소한 입영장정으로 같은 날 입소한 입영장정은 총 1600여명인 것으로 파악된다.

이들 입영장정은 2개 생활관에서 나눠 생활을 했고 확진자는 모두 같은 생활관에서 나온 것으로 확인된다.

이들은 훈련소 훈련이 시작되기 전 2주간 대기 상태였으며 먼저 입소한 훈련병들과의 접촉은 없었다는 게 훈련소 측 설명이다.

하지만 방역당국은 확진자가 나온 생활관 입영장정들의 동선을 파악해 밀접 접촉자를 분류하는 중으로 추가 확진자 발생 가능성을 전연 배제하지 않는 것으로 전해진다.

한편 훈련소 측은 확진자 전원을 귀가 조치하고 1주일 후 남은 입영장정을 대상으로 2차 검사를 진행한다는 방침이다.

