[아시아경제 박준이 기자] 국동 국동 005320 | 코스피 증권정보 현재가 3,730 전일대비 30 등락률 -0.80% 거래량 626,790 전일가 3,760 2020.12.24 12:22 장중(20분지연) 관련기사 국동, 맥시코 공장 250만 달러 투자…"공장 증설로 넘친 수주 물량 대응"국동, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.14%국동, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.78% close 은 결산배당으로 보통주 1주당 50원의 현금배당을 결정했다고 24일 공시했다.

배당금총액은 19억3039만원 규모다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr