인천TP, 스마트공장 시범공장 견학 온라인 진행

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)는 방문 위주로 진행한 '스마트 공장 시범공장 견학' 프로그램을 비대면 온라인으로도 진행한다.

이 프로그램은 선도 기업의 스마트공장 구축 내용과 성과, 노하우 등을 공유해 스마트공장 도입 예정이거나 신규 구축중인 기업에 도움을 주기 위한 것이다.

이에 따라 인천TP는 서구 가좌로에 위치한 ㈜연우를 인천스마트공장 시범공장으로 지정, 스마트공장 도입을 원하는 기업의 임직원과 청년체험단 등 9차례에 걸쳐 모두 165명의 현장 견학을 진행했다.

그러나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 확산으로 현장 방문견학에 어렵게되면서 지난 15일과 22일은 시범으로 온라인 견학이 이뤄졌다. 영상회의 플랫폼을 활용한 온라인 스마트공장 견학은 시범공장의 공정별 영상을 보면서 실시간 질의응답을 통해 궁금증을 해소하는 등 현장감 있게 진행됐다.

인천TP 관계자는 "스마트공장 솔루션 활용의 모범사례 참관은 스마트공장 도입을 계획하는 중소·중견기업에 큰 도움이 된다"며 "온라인 견학도 호응이 좋아 견학 프로그램을 온라인과 오프라인을 병행해 추진하기로 했다"고 밝혔다.

다음 견학은 내년 1월 12일과 19일 이틀간 온라인으로 진행하며, 견학 신청은 스마트공장 사업관리시스템(www.smart-factory.kr)에서 하면 된다.

인천중기청과 인천TP는 매월 2회 각 30명 내외로 접수를 받아 스마트공장 시범공장 견학 프로그램을 진행할 계획이다.

한편 연우는 2018년 인천중기청과 인천TP의 지원을 받아 스마트공장 솔루션인 PLM(제품수명주기관리), APS(생산계획 및 스케줄링 최적화), 자동화장비(투입기 3대·적재기 4대), 재고관리시스템, 자동화 설비 등을 구축해 생산성 등 기업 경쟁력을 높인 대표적인 스마트공장 도입 기업이다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr