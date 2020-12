장항항·군산항 '친수공간' 조성 재개발…지역 관광명소로 탈바꿈

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남 장항항과 전북 군산항 일대가 항만 친수공간 조성 등 재개발 사업을 통해 지역의 새로운 관광명소로 탈바꿈한다.

충남도는 24일 양승조 충남도지사와 문성혁 해양수산부 장관, 송하진 전북도지사, 노박래 서천군수, 강임준 군산시장이 ‘군산·서천 지역상생협력 기본협약’을 체결했다고 밝혔다.

협약은 장항항·군산항 재개발 사업 타당성 검토, 장항항·군산항 항만 및 어항시설 확충·정비, 군산 금란도 재개발 기본계획 수립에 협약주체 기관이 상호 협력한다는 내용을 골자로 체결됐다.

특히 각 기관은 협약에 따라 장항항에 위치한 옛 어구장 일대에서 항만재개발 사업을 추진한다. 사업 면적은 6만㎡며 총사업비는 275억원으로 추산된다.

군산항 준설토 투기장인 금란도도 2022년 투기 완료와 함께 재개발이 추진된다. 도는 추후 장항항과 금란도를 잇는 보도교를 신설할 예정이다.

5개 기관은 각 사업의 원활한 추진을 위해 민·관·학·연이 참여하는 ‘지역상생협의체’를 구성·운영하고 합의사항에 대한 실효적 추진을 위해 실무협의체를 구성해 상시 소통체계를 구축할 예정이다.

해수부는 협약 후속 조치로 올해 말 고시 예정인 ‘제3차 항만재개발 기본계획’에 장항항 어항부두 재개발과 군산 금란도 재개발 사업을 신규 반영할 것으로 전해진다.

도 관계자는 “협약을 계기로 장기간 침체됐던 장항지역이 활력을 되찾을 수 있길 기대한다”며 “도는 서천과 군산지역의 경제 활성화를 위한 추가 사업도 발굴해 추진할 계획”이라고 말했다.

