[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 김천시는 '연말연시 방역강화 특별대책'에 따라 평화·황금시장의 5일장 노점상 운영을 25일부터 코로나19 상황 진정 시까지 중단한다고 24일 밝혔다.

지난달 19일 이후 지속적으로 발생하고 있는 지역 내 감염 상황을 감안, 이같은 결정을 내렸다고 김천시는 전했다.

김충섭 김천시장은 "지역사회 감염이 확산되는 가운데 5일장 노점상 휴장 결정에 따라준 시장 상인회에 감사드린다"면서 "우리시에서는 긴장의 끈을 놓지 않고 코로나19 확산 방지에 지속적으로 대응해 나가겠다"고 강조했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr