[아시아경제 박준이 기자] 한화시스템은 국방과학연구소와 3022억7900만원 규모의 구축함(KDDX) 전투체계 다기능위상배열레이더 시제 판매·공급 계약을 체결했다고 24일 공시했다.

계약금액은 지난해 연결 기준 매출액 대비 19.6%다. 계약은 2029년 10월31일에 종료된다.

