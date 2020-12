경북도교육청, 내년도 '진학지원센터' 로드맵 공개 … 권역별 컨설팅 강화

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도교육청은 2021년도에도 경북진학지원센터를 통해 맞춤형 대입상담과 지원 사업 등 다양한 교육서비스를 제공한다고 24일 밝혔다.

2021년 학생 맞춤형 대입지원사업에는 학생 개개인에 맞춘 대입정보를 제공하는 1대 1 상담과 컨설팅이 핵심이다. 상설대입 상담실을 안동·구미·경산·포항 등 4개 권역에 가동해 수요자 접근성을 확보했다.

내년에 진행될 구체적인 사업 내용은 ▲권역별 상설 대입상담실 운영 ▲학생부종합전형 대비 학생캠프 운영(1월) ▲찾아가는 맞춤형 진로진학지도 컨설팅 운영(4~8월) ▲찾아가는 서류기반 모의면접 지도(9~10월) ▲권역별 정시상담 프로그램 운영(12월) ▲대학 진학 경북 박람회 운영(7월) 등이다.

권역별 학부모 대상 대입설명회(3학년·3월), 권역별 학부모 진학 아카데미 운영(1·2학년, 11월), 학부모 진학지도 지원 원격직무연수 운영(4~8월), 경북진학지원센터 네이버 밴드 운영(상시) 등을 운영한다.

또한 입학사정관 초청 진학 토론회(4월), 진학지도 교원 역량강화 연수(2월, 6월, 11월), 대입지도 교원 원격직무연수 운영(4월~8월), 찾아가는 진학지도 교원 컨설팅 운영(4월~12월), 경북진학지원단 구성 및 운영 등을 진행한다.

임종식 교육감은 "변화하는 입시지형에 맞추어 경북의 수험생들에게 앞서 나가는 진학지원을 할 수 있도록 경북진학지원센터의 역량을 키우고 공교육의 신뢰도를 확보하겠다"고 전했다.

