[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 지난 21일 광주지방검찰청에서 지역의 소외된 청소년들의 학업 지원을 위해 (재)광주한마음장학재단에 2000만 원의 장학금을 전달했다고 24일 밝혔다.

이번 전달식에는 송종욱 광주은행장과 여환섭 광주지방검찰청 검사장, 박치영 (재)광주한마음장학재단 이사장이 참석했으며, 장학금은 선도조건부 기소유예 청소년과 생계가 어려운 모범 청소년 등에게 장학금으로 지급될 예정이다.

송종욱 광주은행장은 “이번 장학금 전달을 통해 지역의 소외되고, 어려운 환경의 청소년들이 희망찬 미래를 꿈꾸길 바란다”며 “광주·전남 대표은행으로서 우리지역의 미래인 청소년들의 꿈을 응원하고, 이끌어주기 위한 사회공헌사업을 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr