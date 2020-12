세종 전의면 ‘비암사 극락보전’, 국가 보물 지정예고

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종에서 건축물로선 첫 국가지정 보물이 나올 것으로 보인다.

세종시는 ‘전의 비암사 극락보전’이 시 지정 유형문화재(제1호)에서 국가지정 보물로 승격 지정(예고)됐다고 24일 밝혔다.

극락보전은 30일간의 보물 지정 예고기간 중 의견수렴과 문화재위원회 심의를 거쳐 국가지정문화재 보물로 승격·지정될 예정이다.

시는 이번 보물 지정으로 세종시 출범 후 건축물로서는 첫 번째 국가 보물이 나온다는 점에 의미를 둔다. 여기에 문화재 관리에 필요한 17억원의 예산을 절감하는 효과도 기대한다.

세종 전의면 다방리에 위치한 비암사 극락보전은 지붕 처마를 받치는 부재部材)를 기둥과 기둥 사이에 배치한 양식인 다포계를 적용한 팔작지붕 건축물이다.

특히 뼈대를 구성한 가구 측면 보완을 위해 지붕에 대들보와 직각을 이루는 3본의 충량이 양쪽으로 벌려 허공에 뜬 측면 지붕틀인 외기도리와 결구돼 독특한 인상을 준다.

또 다포계 포작의 일반적 구조가 아닌 소첨차와 대첨차 사이 중첨차를 사용한 공포가 특징적이라는 것이 시의 설명이다.

시는 비암사 극락보전의 창건시기를 17세기로 추정한다. 내부에 있는 소조아미타여래좌상(시 유형문화재 13호)과 영산회괘불탱화(시 유형문화재 12호)가 17세기에 조성된 것을 근거로 한 추정이다.

무엇보다 극락보전 건축양식으로 미루어볼 때 사찰경제가 축소된 당시 시대상이 잘 반영됐고 17세기 충남지역을 중심으로 한 건축양식을 엿볼 수 있다는 점에서 역사·학술적 가치가 매우 높다는 평가가 나온다.

앞서 비암사에선 삼국시대 유물인 계유명전씨아미타불비상, 기축명아이타불비상이 출토되기도 했다.

이춘희 세종시장은 “비암사 극락보전은 지역에 남은 유일한 조선시대 사찰로 사찰문화재를 이해하는데 중요한 의미를 지닌다”라며 “시는 앞으로 문화재청과 협력해 비암사 극락보전의 보존관리와 문화관광 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

