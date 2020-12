[인사] 중소기업중앙회

◇부서장 전보

▶총무회계부장 신상홍 ▶조합정책실장 최무근 ▶판로정책부장 조동석 ▶공공구매지원부장 김용우 ▶정책총괄실장 김희중 ▶제조혁신실장 강형덕 ▶스마트산업부장 김영길 ▶상생협력부장 심상욱 ▶기업성장부장 박화선 ▶청년희망일자리부장 백동욱 ▶교육지원부장 정인과 ▶공제기획실장 장윤성 ▶공제운영부장 이기중 ▶공제마케팅부장 김병수 ▶공제서비스부장 문철홍 ▶감사실장 이상배 ▶서울지역본부장 황재목 ▶대구경북지역본부장 최복희 ▶경기지역본부장 김종하 ▶경기북부지역본부장 임승종 ▶제주지역본부장 현승헌

◇팀장 전보

▶기획조정실 재무팀장 정민호 ▶기획조정실 법무팀장 김철우 ▶조합정책실 협업사업팀장 박철 ▶상생협력부 납품대금조정센터장 유형준 ▶공제운영부 공제대출팀장 전의준 ▶금융투자부 채권운용팀장 이종명 ▶대구경북지역본부 부장 김도헌 ▶인천지역본부 부장 김정일 ▶경기지역본부 부장 박영훈 ▶경기북부지역본부 부장 홍종희

