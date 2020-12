[굿모닝 증시]美증시, 부양책 확대 VS 차익 실현 혼조세..."국내 증시는 종목별 장세"

[아시아경제 박지환 기자] 미국 증시가 23일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 부양책 확대 기대감과 차익 실현 매물이 맞서며 혼조세로 마감했다. 국내 증시는 일부 언택트 종목들에 대한 차익 실현 욕구로 종목별 변동성이 큰 하루가 될 것이란 전망이다.

◆최재원 키움증권 연구원=미국 증시는 에너지, 금융 업종이 상승하고 부동산, IT업종이 하락하는 등 차별화 장세를 보이며 혼조세로 마감했다. 장 초반 브렉시트 협상 타결이 임박했다는 소식이 파운드·유로화 강세, 달러화 약세 요인으로 작용하며 0.39% 상승 출발한 지수는 부양책, 백신 브렉시트 관련 낙관론들이 지속되며 0.64%까지 상승폭을 확대했다.

하지만 장 막판 애플을 중심으로 차익 매물이 출회되며 강보합 마감했다. 23일 트럼프 대통령의 추가부양책 수정 요청은 아시아 증시의 변동성을 키웠으나 미국 증시에는 영향이 제한적이었다. 시장은 트럼프가 거부권을 행사하더라도 상하원 의회 표결에서 충분한 표를 차지하고 있기 때문에 큰 문제가 되지 않을 것이란 시각을 가진 것으로 추측된다.

이날 한국 증시는 달러 약세 및 국채금리, 국제유가 상승에 따른 가치주 중심으로 0.5%~1% 내외의 상승 출발이 예상된다. 언텍트 종목들에 대한 차익 욕구가 높아져 종목별 변동성이 큰 하루가 될 것으로 보인다.

◆김대준 한국투자증권 연구원=중기적 상승세에서의 이탈은 없겠지만 연말이라는 계절적 특수성, 29일 도래하는 배당락, 12개월 선행 PER 13배를 목전에 둔 부담 등이 지수 방향성을 흐리는 요인으로 작용할 것이다.

현 시점에서는 향후 시장을 이끌 주도 업종이 무엇일지 생각해보는 것이 중요하다. 코로나19 신규 확진자 추이와 구리 가격 동향에서 힌트를 얻을 수 있다. 지난 2일 영국에서 화이자 백신이 처음으로 사용됐다. 하지만 영국은 변종 코로나가 확산된 탓에 환자 수가 줄어드는 결과는 보이지 않는다.

구리의 가격과 금에 대한 상대 강도를 통해서도 시장 분위기를 가늠할 수 있다. 최근 구리는 안전자산인 금보다 상대적으로 강하다. 이는 향후 경기가 지금보다 좋아질 것이란 전망이 깔려 있는 것이다. 그동안 구리 가격이 오를 때 주식시장에서는 비철금속 만이 아니라 경기민감업종 전반이 강했던 점을 염두에 둘 필요가 있다.

