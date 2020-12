경기교육청, 승진·전보 등 내년 정기인사 단행…2087명

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 내년 1월1일자 지방공무원 2087명에 대한 정기인사를 단행했다.

경기교육청은 ▲승진 371명(3급 1명, 4급 6명, 5급 37명, 6급 이하 327명) ▲전보 1422명(5급 이상 191명, 6급 이하 1,231명) ▲신규임용 294명 등 총 2087명에 대한 내년 정기인사를 단행했다고 24일 밝혔다.

이번 인사는 경기교육 핵심사업을 지속 추진해 나갈 수 있도록 코로나19 대응, 원격학습 지원, 미래교육 기반조성 등 교육현안 대응과 보직별 전문성 강화에 중점을 두고 진행됐다.

먼저 공로연수에 들어가는 윤효 행정국장의 후임으로 본청과 직속기관 등 주요보직 경험과 역량을 갖춘 하석종 경기도학생교육원장이 임용됐다.

또 현장경험이 풍부한 오형균 경기평생교육학습관 총무부장을 경기도학생교육원장으로 승진해 이동했다.

경기교육청은 이외에도 교육현장에서 맡은 소임에 충실한 공무원과 적극 행정을 펼치고 있는 공무원을 승진시켜 조직 구성원 사기를 높이고 일하는 공직문화를 확립하는데 무게를 두고 이번 인사를 단행했다고 전했다.

김선태 경기교육청 총무과장은 "이번 인사는 조직 기여도와 업무 성과가 높은 유능한 인재를 발탁하는 등 개인의 역량과 경력 등을 종합 고려해 직위별 최적임자를 배치했다"며 "앞으로도 교육행정 혁신을 이어가는 유능한 인재를 발탁해 조직의 활력을 높이도록 노력하겠다"고 강조했다.

