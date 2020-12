미식가 입맛 사로잡는 '함양 파' 겨울 시범 수확 성공

촉성재배·밀식재배 성공, 조기 수확·안정생산 발판 마련



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군서 국내에서 처음으로 생산되어 큰 인기를 끌었던 함양 파(칼솟)를 한겨울에도 맛볼 수 있게 됐다.

군에 따르면 기존 3~5월경 수확했던 함양 파를 하우스 촉성재배를 통해 12월에도 수확에 성공했다.

‘함양 파’로 불리는 칼 솟은 스페인에서 생산되는 유명 고급 식자재로 군에서 국내 환경에 맞게 처음 생산해 ‘함양 파’로 이름을 붙여 올해 처음으로 국내 대형할인점 등에서 판매했다.

군은 주력작목을 대체할 신소득 작목으로 함양 파의 국내 첫 생산에 성공한 이후, 수확 다변화를 위해 9월 함양읍에 있는 비가림 하우스 내 재배를 한 결과 12월 조기 수확에 성공했다.

내년부터 본격 수확을 통해 채소류가 다량 출하되는 봄철을 경쟁을 피해 틈새시장을 공략하며, 봄과 겨울 등 출하 시기 다변화를 통해 농가소득 증대에도 크게 이바지할 것으로 기대된다.

전년 대비 밀식재배를 통해 단위면적당 생산량도 크게 증대해 지난해 20t 생산에서 올해 48t까지 수확량이 대폭 늘어날 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 “군에서 국내 처음으로 생산에 성공한 함양 파의 입지를 강화하고 틈새시장을 공략하기 위해 연구개발과 농가 지원을 강화해 나갈 것”이라며 “주력작목을 대체할 신소득 작목 발굴에도 최선을 다해 농가소득 향상에도 이바지하겠다”라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr