함양군, 경남도-경찰 방역 수칙 합동점검

특별점검, 관내 1286개소 대상 강화된 방역 조치 이행 여부



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 지속해서 확산하고 있어 강화된 사회적 거리두기 2단계에 대해 연말연시 특별점검을 경남도-경찰과 합동으로 시행한다고 24일 밝혔다.

이번 합동점검은 24일부터 내년 1월 3일까지 특별점검 기간 코로나 확산을 멈추고자 경남도 함양군-경찰 합동 점검반이 관내 대상 시설 1386개소에 대해 중앙사고수습본부의 강화된 방역 조치 이행 여부를 점검할 계획이다.

합동점검반은 경남도 1개 반, 함양군-함양경찰서 9개 반으로 구성돼 매일 대상 시설을 점검해 위반 시설에 대해서 운영자 300만 원, 이용자 10만원의 과태료를 부과할 예정이다.

군은 연말 타종식, 연초 해돋이 행사를 전격 취소, 마을대동회 등 각종 행사·모임을 자제해 달라고 군민에게 호소하고 있다.

서춘수 함양군수는 “특별점검 기간 단체모임 5인 이상은 금지 권고하고 있어, 군청과 관계기관 직원의 연말모임을 자제해 달라”라며 특히 “종교시설은 정규예배, 미사, 법회, 시일식은 비대면 실시와 종교시설 주관의 각종 대면 모임 활동 및 행사금지의 방역지침 준수에 동참해 달라고 간곡히 당부한다”라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr