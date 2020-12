거창군, 상복 터졌다 … 농업 분야 9관왕·농업인 6관왕

공모사업 174억 원, 상 사업비 5억 원, 시상금 8천만 원



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군이 2020년 어려운 여건에도 불구하고 농업 분야에서 눈부신 성과를 낸 것으로 나타났다.

24일 거창군에 따르면 2020년 농업 분야 공모사업에 미래농업복합교육관 등 9건에 선정돼 174억 원의 사업비를 확보했다.

또한 농촌진흥사업 대상, 브랜드 쌀 평가 대상 등 9개 분야에서 우수기관 표창을 받았다. 개인 부분에도 친환경 농업인 대상 등 6개 분야에서 수상하는 등 괄목할만한 성과를 일궈냈다.

군은 농업 분야 혁신을 위해 ‘거창 사과 90주년 미래형 사과원 조성’을 농정혁신 1호로 발표하고, 사과 발전 기획단 운영, 다축형 묘목 100만 본을 보급하는 등 향후 10년간 530억 원을 투자해 전국 최고의 사과 고장을 만들어 가고 있다.

농정혁신 2호는 비대면 농산물 판매 전략을 수립해 새로운 농산물 소비 패러다임을 선점, 그 결과 전통 먹을거리 매장과 거창 몰 매출이 급증했다.

농정혁신 3호는 ‘생명 쌀 산업 육성’을 위해 화학비료를 사용하지 않는 경축 순환 쌀 재배단지를 조성해나갈 계획이다.

특히 3無 농업은 전국적으로 주목을 받고 있다. 3無는 제초제, 생장조정제, 착색제 등을 사용하지 않아 거창만의 차별화된 브랜드로 육성해 나가고 있다.

구인모 거창군수는 “농정혁신 노력이 좋은 평가를 받게 되어 기쁘다”며 “거창농업이 더 크게 도약할 수 있도록 현장 중심의 농업 기술 서비스를 확대하고, 농업인의 소득이 증대될 수 있는 신규 사업 발굴에 최선을 다하겠다”고 말했다.

