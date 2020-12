선미, 새아버지 소개 "친아버지 돌아가신 후 돌봐주신 분"(달리는 사이)

[아시아경제 김봉주 기자] 23일 방송된 엠넷 '달리는 사이' 3회에서는 가수 선미가 새아버지를 소개했다.

깜짝 방문한 새아버지를 두고 선미는 "친아버지가 돌아간 후 선미와 동생들을 친자식처럼 돌봐준 분"이라고 설명했다.

선미는 "원더걸스 멤버들 말고 제 친구를 아빠한테 소개시켜주는 게 처음"이라고 전했다.

이어 "방송을 하다보면 돌아가신 아빠 얘기가 나올 때가 있다"며 "아빠가 말은 안 하는데, 마음 아파하는 느낌인 거다. 아버지가 피 한 방을 안 섞였는데, 우리 삼남매의 대학까지 다 보내주셨다"고 했다.

선미는 "아빠한테 고마운 게 너무 많다. 그래서 아빠의 기를 세워주고 싶었다"고 말했다.

그러면서 "(아빠가) 선미가 내 딸이라고 자랑하시는데, 나도 '우리 아빠예요'라고 소개해주고 싶었던 것 같다"고 고백했다.

멤버들은 찾아 주신 선미의 아버지께 감사 인사를 드리고, 대게로 만찬을 즐겼다.

