23일 방송된 tvN 수목드라마 '여신강림'에서 차은우와 문가영의 사이가 가까워졌다.

'여신강림'에서는 이날 서로에게 가까워진 이수호(차은우 분)와 임주경(문가영 분)의 모습이 그려졌다.



임주경은 이수호가 숨진 정세연의 친구였다는 사실을 알았다. 이어 이수호의 옷을 보고, 옥상에서 자신을 구해줬던 사람이 이수호였다는 사실을 뒤늦게 깨달았다.

임주경은 자신이 몸을 던지려 했던 옥상으로 올라갔고, 그곳에서 오열하는 이수호를 발견했다.

임주경을 그런 이수호를 안으며 위로했다.

한편 '여신강림'은 외모 콤플렉스를 가졌지만 화장으로 여신이 된 주경, 상처를 간직한 수호가 만나 서로의 비밀을 공유하며 성장하는 드라마다.

