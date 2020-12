다니엘 린데만, 김연진 아나운서와 소개팅…"크리스마스에 만나기로"(아이콘택트)

[아시아경제 김봉주 기자] 독일 출신 방송인 다니엘 린데만이 오랜 기간 솔로로 지내다 생애 첫 소개팅에 나섰다.

23일 방송된 채널A '아이콘택트'에서는 다니엘 린데만과 김연진 아나운서와의 소개팅이 그려졌다.

이날 이탈리아인 알베르토와 인도인 럭키는 다니엘을 위해 소개팅을 준비했다.

두 사람은 다니엘에 대해 "소개팅해준다고 미리 말했으면 나오지 않았을 것"이라며 "연애할 시간도 만들지 않고 일과 합기도 수련만 한다"고 말했다.

그러면서 "다니엘은 너무 신중한 타입이어서 '결혼하자고 하면 어떡하지'라는 고민에 연애 고민만 백년동안 할 것이다"라고 덧붙였다.

다니엘은 '소개팅'이라는 말에 당혹스러워했다·.

알베르토는 "너무 부담감 느끼지 말고 했으면 좋겠다"고 했다.

다니엘은 상대가 마음에 들면 '쌈밥'을 이야기하기로 했다.

긴장하던 다니엘은 김연진 아나운서가 나타나자 "미인이시다", "속삭이실 때부터 미인이셨다"며 호감을 드러냈다.

김 아나운서가 "어떻게 부르면 되냐"고 묻자 다니엘은 "오빠라고 부르면 된다"고 했다.

이에 김 아나운서는 "오빠가 아닐 것"이라며 "1985년생 동갑내기"라고 했다.

다니엘은 좋아하는 음식을 묻자 '쌈밥'이라고 말하며 김 아나운서에 대한 호감을 드러냈다.

다니엘은 "나 어떻냐"고 물었다.

갑작스러운 질문에 당황하는 김 아나운서에게 다니엘은 "크리스마스에 독일맥주에 야경을 보고 쌈밥 먹는 것 어떠냐"고 물었다.

김연진 아나운서는 "네 갈게요"라고 답했다. 두 사람은 촬영 후 번호를 교환한 것으로 전해졌다.

