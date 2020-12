이하늘, 10개월전 이혼한 전처와 '우리 이혼했어요' 4호 커플 합류

[아시아경제 김봉주 기자] 그룹 DJ DOC 이하늘이 TV조선 '우리 이혼했어요'에 출연한다.

23일 TV조선 '우리 이혼했어요' 4호 커플로 이하늘의 합류를 발표했다.

이하늘과 전처 박유선은 오는 25일 해당 프로그램 6회에 등장할 예정이다.

이하늘은 11년간 열애했던 17년 연하 일반인 여자친구 박유선과 2018년 결혼했다.

두 사람은 17살의 나이 차이에도 불구하고 11년간 변함없는 애정을 과시하며 연애·동거 사실을 밝혀 화제가 됐었다.

그러나 이하늘은 지난 2월 갑작스러운 이혼 소식을 전했다. 1년4개월이라는 짧은 결혼생활을 끝낸 것이다.

이혼 10개월 만에 두 사람의 동반 방송 출연 소식에 세간의 관심을 받고 있다.

'우리 이혼했어요'는 이혼한 스타 부부의 재회와 짧은 여행이라는 소재로 인기를 끌고 있다. 이영하-선우은숙, 최고기-유깻잎, 박재훈-박혜영 등 세 커플의 이야기로 중년 시청자들의 공감을 얻고 있다.

한편 '우리 이혼했어요'는 금요일 오후 10시 방송된다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr