[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 23일 오후 구청장실에서 ‘제12회 구상문학상’ 본상 수상자인 김남조 시인과 특별상 수상자 구중서 문학평론가를 위한 시상식을 열었다.

구는 이 날 ‘제1회 영등포구민문학상’ 시상식도 아울러 개최하며 수상자들의 문학활동을 응원하는 시간을 가졌다.

채현일 구청장은 앞으로 영등포가 문화예술이 살아 숨쉬는 명품도시로 나아갈 수 있도록 역량있는 작가 발굴과 지원 사업 추진에 더욱 열심을 다하겠다고 전했다.

