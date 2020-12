[아시아경제 박종일 기자] 오승록 서울 노원구청장은 23일 오후 1시10분 구청장실에서 진행된 서울개인택시조합 새마을금고 및 개인택시 노원지부 2021 따뜻한 겨울나기 성금 전달식에 참석했다.

개인택시 노원지부에는 현재 4300명의 회원들이 가입돼 있다.

개인택시조합 새마을금고와 노원지부는 어려운 이웃들에게 보탬이 되길 바란다면 각각 성금 300만원과 100만원을 전달했다.

전달식에는 구청장과 전병돌 서울개인택시조합 새마을금고 이사장, 한명석 개인택시 노원지부장 등이 참석한 가운데 성금전달식 및 사진촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “코로나19로 그 어느때보다 힘든 겨울을 보내고 있는 이웃들에게 도움의 손길을 내밀어 주셔서 감사드린다”면서 고마움을 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr