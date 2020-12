[아시아경제 이승진 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,210 전일대비 60 등락률 -1.41% 거래량 3,682,294 전일가 4,270 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 아시아나항공, 검색 상위 랭킹... 주가 2.68%통합 한 발짝 더…오늘부터 대한항공-아시아나 연결 탑승수속“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 은 산업은행을 대상으로 600억원 규모의 영구전환사채를 발행한다고 23일 공시했다.

만기 이자율은 7.30%, 사채 만기일은 2050년 12월 29일, 납입일은 이달 29일이다.

전환에 따라 발행할 주식 수는 428만5714주이며, 주식 총수 대비 비율은 1.88%다.

아시아나항공은 "600억원을 기간산업안정기금 목적에 부합한 운영자금으로 사용할 예정"이라고 설명했다.

