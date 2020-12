[아시아경제 박준이 기자] 드래곤플라이 드래곤플라이 030350 | 코스닥 증권정보 현재가 2,780 전일대비 70 등락률 -2.46% 거래량 169,270 전일가 2,850 2020.12.23 15:10 장중(20분지연) 관련기사 드래곤플라이, 게임 테마 상승세에 7.97% ↑[e 공시 눈에 띄네]코스닥-17일드래곤플라이, 증강현실(AR) 테마 상승세에 7.66% ↑ close 는 신임 대표이사로 김재식 현 비비비 부사장을 선임한다고 23일 공시했다. 김재식 신임 대표는 SMEC 팀장을 거쳐 2016년 비비비 부사장으로 임명됐다.

