[아시아경제 문채석 기자] 원자력안전위원회는 하반기 적극 행정을 실천한 우수공무원 2명과 우수부서 1개를 선발해 위원장 상장을 줬다고 23일 밝혔다.

원안위는 국민이 직접 원자력 안전의 중장기 정책 방향을 제시하고 참여할 수 있도록 제도를 마련한 사례 등 2건을 적극 행정 사례로 꼽았다.

또 방사선 안전 분야 부처 협업을 활성화한 공로로 방사선 안전과를 우수부서로 선정했다.

이들 공무원 2명과 부서는 포상금과 인사상 우대혜택 등을 받는다.

엄재식 원안위원장은 "내년에도 국민에게 실질적으로 필요한 행정을 적극적으로 실천해달라"고 말했다.

