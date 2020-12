한-몽골 외교장관 화상회담, '외교장관 전략대화' 출범 추진

강 장관, 동북아 방역·보건 협력체 지지와 참여 의사에 사의

[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 21일 냠체렌 엥흐타이왕 몽골 외교부 장관과 화상회담을 갖고 한-몽 수교 30주년을 맞는 양국관계를 평가하는 한편 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 협력과 동북아 방역·보건 협력체를 비롯한 역내 협력 증진 방안 등에 대해 논의했다.

양측은 올해 코로나19 팬데믹 상황에도 불구하고 양국이 협력하여 여러 수교 30주년 기념행사를 진행하고 지난 달 제5차 한-몽골 공동위원회를 성공적으로 개최하는 등 양국관계 발전을 위한 동력을 이어간 점을 평가했다.

양측은 이 같은 협력 모멘텀을 토대로 코로나19 상황이 안정되는 대로 더욱 긴밀한 대면 고위급 교류 및 실질협력 등을 통해 양국관계를 한층 더 발전시켜 나가기로 했다. 또한 양국관계 및 지역·국제 현안에 대한 전략적 소통을 강화하는 차원에서 '한-몽 외교차관 전략대화' 출범 등 각급 대화체를 활발히 추진해 나가자는 데 뜻을 모았다.

아울러 양측은 한-몽 양국이 코로나 19 확산에 대응하여 자국민 귀국 지원 등 긴밀히 소통·협력해온 점을 평가하고 앞으로도 필수적인 인적 교류 증진을 위한 협의 및 경제회복을 위한 실질협력 등을 계속 강화해 나가는데 의견을 함께했다.

양측은 코로나19 등 초국경적 보건 위기에 공동 대응하고 나아가 역내 대화와 협력 증진에 기여할 수 있는 ‘동북아 방역·보건 협력체’의 출범을 위해 함께 노력해 나가기로 했다. 이에 강 장관은 한국의 ‘동북아 방역·보건 협력체’ 구상에 대한 몽골측의 적극적인 지지와 참여 의사에 사의를 표했다.

?외교부 당국자는 "이번 한-몽골 외교장관 회담은 지난 11월 24일 개최된 한-몽골 공동위원회 이후 한 달 만에 이뤄진 양국 간 고위급 교류"라면서 "올해 코로나19 상황에서도 한-몽골 수교 30주년의 의미를 되새기고 우호 협력관계를 더욱 발전시켜나가기 위한 양국의 의지를 재확인한 자리가 됐다"고 평가했다.

