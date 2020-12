[포토]캠코, 부산 청년창업허브 조성 MOU 체결

[아시아경제 김효진 기자] 캠코(한국자산관리공사)는 21일 부산광역시청에서 혁신도시 활성화를 위한 부산형 청년창업허브 조성 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 부산 청년창업허브 조성을 통해 금융·해양·게임 등 부산 특화산업 분야 스타트업을 중점 발굴하고, 초기 창업교육부터 투자 유치와 판로 확대에 이르기까지 단계별 맞춤형 지원을 통해 일자리 창출과 혁신도시 성장 동력을 확보하기 위해 마련됐다.

캠코는 부산 연제구 소재 국유재산인 '옛 동남지방통계청' 건물을 그린 리모델링 방식으로 개발해 혁신창업 공간인 부산 청년창업허브로 조성하고, 입주하는 (예비)창업인들에게 임대료를 인하해 제공한다.

