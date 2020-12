카카오뱅크, 10대 고객 '첫 기부' 응원 캠페인

[아시아경제 김효진 기자] 카카오뱅크는 18일부터 27일까지 10대 고객과 '첫 기부' 응원 캠페인을 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 기부 캠페인은 '카카오뱅크 미니' 고객들이 참여할 수 있도록 기획됐다. 만 14~18세 청소년을 대상으로 한 금융서비스 미니는 지난 10월 출시 후 두 달 만에 가입 고객 55만명을 넘어섰다. 미니 고객은 카카오뱅크 앱에서 여러 기부처 중 하나를 골라 응원할 수 있다. 카카오뱅크는 고객 응원 한 번에 1000원을 기부할 예정이다.

기부 대상은 10대의 다양한 관심사를 고려해 선정했다는 설명이다. ▲위기에 처한 유기동물 구조사업 ▲독거 어르신을 위한 따뜻한 겨울나기 용품 지원 ▲환경을 위한 플라스틱 쓰레기 줄이기 등이다. 응원하기를 완료하면 친구에게 공유해 기부를 독려하고, 주변에게도 알릴 수 있다.

상세 내용은 카카오의 기부 플랫폼인 ‘카카오같이가치’ 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

한편 카카오뱅크는 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 고통받는 장애인 가족과 독거 노인을 위한 식사 제공과 도시락 지원 사업을 펼쳤다. 또한 단계별 방역으로 은행 출입이 어려운 고령층을 위해 온라인 금융 교육을 준비해 지역복지관과 협력하는 등 여러 사회공헌 프로젝트를 진행했다.

