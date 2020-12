文대통령, 靑평화기획비서관에 김준구 前호놀룰루 총영사 임명

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 21일 청와대 국가안보실 평화기획비서관에 김준구 전 호놀룰루 총영사(54)를 임명했다.

김 신임 비서관은 서울 영동고, 서울대 외교학과를 졸업했다. 외무고시 26회로 입부해 외교부 장관보좌관, 북미2과장, 주미대사관 공사참사관, 외교부 북미국 심의관, 국무조정실 외교안보정책관 등을 역임했다.

