경기도 수원에 축구장 14개 넓이 '수목원' 조성된다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 수원에 축구장 14개 넓이의 수목원이 조성된다.

수원시는 천천동 일월공원 안에 10만1500㎡ 규모로 '수원수목원'을 조성키로 하고 지난 달 공사에 들어갔다가 21일 밝혔다.

수원수목원에는 생태정원과 웰컴정원, 전시온실, 방문자센터 등이 들어선다.

생태정원은 ▲수원시 숲의 생태를 보전하는 숲정원 ▲습지의 아름다움을 보여주는 습지원 ▲건조기후 지역의 식물을 전시해 기후변화에 따른 숲의 모습을 보여주는 건조정원 ▲초지(草地)의 예술적 가치를 보여주는 초지원 등으로 조성된다.

웰컴정원은 ▲한겨울에도 찾을 수 있는 겨울정원 ▲예술적으로 조성한 장식정원 ▲식용ㆍ약용 식물을 볼 수 있는 맛있는 정원 ▲빗물 재활용과 물순환 과정을 볼 수 있는 빗물정원 등이 들어선다.

수원수목원은 지역거점 수목원으로서 광교산ㆍ칠보산 등에 자생하는 중요 식물유전자원을 보존하는 역할도 하게 된다. 2022년 준공 목표다.

시는 설계단계에서부터 수원수목원을 시민들과 함께 만들어가기 위해 참시민토론회를 여는 등 노력해왔다. 또 수준 높은 수목원을 조성하기 위해 국립수목원, 천리포수목원, 신구대식물원과 업무협약을 체결해 유기적인 협력체계를 구축했다. 일월저수지 건너편에는 양묘장을 조성해 희소성이 높은 식물유전자원 확보ㆍ증식을 위해 노력하고 있다.

염태영 수원시장은 "수원수목원을 수원시 식물유전자원의 보고이자, 시민들이 언제든지 찾을 수 있는 도심 속 휴식처, 복합식물문화공간으로 조성될 것"이라며 "수원시가 생태환경도시로 나아가는 데 큰 역할을 하게 될 것"이라고 기대감을 표시했다.

