"쌀 농가 돕자" 농협유통 하나로마트, 우리 쌀 케이크 판매

[아시아경제 차민영 기자] 건강과 신토불이에 대해 관심이 높아지면서 떡, 커피, 차, 빵 등 우리 농산물로 만든 음식도 늘어나는 추세다.

농식품 전문매장 농협 하나로마트를 운영하고 있는 농협유통은 크리스마스와 연말을 앞두고 가족 등 소규모 모임에 잘 어울리는 우리 쌀로 만든 '쌀 케이크'를 양재점서 판매한다고 21일 밝혔다.

하나로마트 양재점에서는 국민 1인당 쌀 소비량이 급격히 줄어들어 어려움을 겪고 있는 농가에 도움이 되고자 연말과 크리스마스를 맞아 쌀 케이크를 판매에 나섰다. 쌀 소비 촉진과 더불어 건강한 쌀 케이크를 고객들에서 널리 알리겠다는 계획이다.

이번 쌀 베이커리에서 판매하는 쌀 케이크, 빵 등에는 쌀이 87% 함유돼 있으며 종류가 100여가지로 다양하다.

농협유통 관계자는 “소비자분들이 쌀 케이크를 드시면 건강도 챙기실 수 있고 쌀 케이크가 많이 판매되어 농산물 소비촉진으로 농업인들도 힘이 된다”면서 “크리스마스를 비롯하여 연말연시에 가족과 연인 등 소중한 분들께 건강한 쌀 케이크로 마음을 전했으면 좋겠다”고 밝혔다.

