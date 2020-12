국제라이온스협회, 355-A (부산)지구 김장나눔 및 떡국거리 나눔 합동 봉사 진행

[아시아경제 김영은 기자] 국제라이온스협회는 부산지역 355-A (부산)지구 제 5(부산진구) 지역과 8개 소속 클럽에서 소외된 어려운 이웃을 돕는 '사랑 가득 담은 김장 나눔 및 떡국거리 나눔 봉사'를 진행했다고 16일 밝혔다.

부산진구종합사회복지관에서 진행된 행사에서는 신종코로나바이러스감염증(코로나19)으로 사회적 거리두기 단계가 격상됨에 따라 직접 김장을 하는 대신 완제품 및 떡국거리(떡국, 계란, 멸치다시팩)를 직접 포장해 준비하는 등 600만원 상당의 물품이 전달됐다.

이날 행사에는 주형규 라이온스총재, 김창렬 사무총장, 제5(부산진구) 지역 심재효 부총재, 소속 클럽 지구임원 및 소속 클럽 회장, 집행부가 참석했다.

북부산, 부산진, 오륙도, 서면, 대하, 삼미, 목화, 삼성으로 구성된 8개의 클럽에서는 부산진구종합사회복지관에서 선정한 홀몸어르신과 저소득계층 가정에 직접 물품을 전달했다.

앞서 국제라이온스협회355-A(부산)지구는 지난 15일 남광아동복지원 건물의 보수공사를 진행하는 '사랑의 집수리'를 마치고 봉사 현판 제막식을 하기도 했다. 남광아동복지원은 1946년 부산 최초 아동 생활시설로 가정과 사회로부터 소외된 아동을 돌보는 사회복지기관이다.

김영은 기자 youngeun928@asiae.co.kr