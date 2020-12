거창군, 항노화 힐링 특구 3년 연장 승인 성장동력 박차

진중소벤처기업부 승인, 3개 분야 11개 시책 적극 추진



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 중소벤처기업부로부터 항노화 힐링 특구로 재지정 됐다고 21일 밝혔다.

군에 따르면 재지정 기간은 2021년부터 2023년까지 3년 동안 연장 승인돼, 2016년도에 전국 최초로 항노화 힐링 특구로 지정된 이후 8년간 특구로 운영된다.

이번 재지정은 규제 특례의 활용과 함께 항노화 힐링 사업, 웰빙산업, 힐링 브랜드 사업 등 9개 분야의 추진 성과를 인정받아 중소벤처기업부에서 승인받았다.

군은 2023년도까지 457㏊에 438억 원을 투입해 3트랙(3-Track) 산림 휴양시설을 보강하고, 가조온천 활성화, 건강약초산업 육성, 힐링 축제와 브랜드 홍보사업 등 11개 분야의 세부 사업을 추진할 계획이다.

규제 특례를 활용한 지역발전을 위해 도로교통법, 옥외광고 물법, 농지법, 도로법, 식품위생법 등 5개 분야에서 관련 부서와 협의를 통해 조례 제·개정을 추진한다.

구인모 거창군수는 “중소벤처기업부의 거창 항노화 힐링 특구 재지정을 계기로 다양한 분야에서 군의 성장 동력을 살릴 계획이다”며 “내년도에는 거창항노화힐링랜드, 창포원, 수승대, 감악산 등 관광지에 100만 명 이상 관광객을 유치해 지역경제에 활력을 불어넣겠다”는 포부를 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr