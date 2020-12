외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속

[아시아경제 송화정 기자] 외국인이 국내 증시에서 3주 연속 순매도를 나타냈다. 코스피에서는 매도세를 이어갔지만 코스닥에서는 매수세를 지속했다.

18일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 14일부터까지 18일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 8427억원을 순매도했다. 코스피시장에서 1조987억원을 팔아치운 반면 코스닥시장에서는 2551억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 568,000 전일대비 1,000 등락률 +0.18% 거래량 252,660 전일가 567,000 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, 2772.18 마감...사상 최고치 또 경신코스피, 외국인·기관 순매도에 혼조세…코스닥은 940선 유지“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성SDI를 1537억원 순매수했다. 뒤이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 1,000 등락률 -0.84% 거래량 3,010,798 전일가 119,500 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, 2772.18 마감...사상 최고치 또 경신코스피, '2770선' 등락 유지...개인 3206억 순매수SK하이닉스, 이시간 주가 -1.26%.... 최근 5일 외국인 57만 4336주 순매수 close 를 1276억원 사들였다. 이밖에 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 814,000 전일대비 16,000 등락률 -1.93% 거래량 353,819 전일가 830,000 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, 2772.18 마감...사상 최고치 또 경신코스피, '2770선' 등락 유지...개인 3206억 순매수코스피, 외국인·기관 순매도에 혼조세…코스닥은 940선 유지 close (909억원), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 162,900 전일대비 4,100 등락률 +2.58% 거래량 2,796,073 전일가 158,800 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, 2772.18 마감...사상 최고치 또 경신국내바이오! TOP2! 이번엔 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 수출 대전! 관련 株 강하게 터진다!코스피, '2770선' 등락 유지...개인 3206억 순매수 close (845억원), SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 181,500 전일대비 5,000 등락률 +2.83% 거래량 958,573 전일가 176,500 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 올해 IPO 청약 증거금 300조 몰려…"내년도 예산안 절반 육박"IPO 흥행 열기, 내년에도 이어간다…LG에너지솔루션·카카오뱅크 등 대기외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향 close (801억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 28,300 전일대비 2,300 등락률 +8.85% 거래량 45,727,935 전일가 26,000 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 전력기금 재생에너지에 못쓰게 개정추진…政 "협의 시작도 안해" 속도 안 붙는 공공기관장 인선…사장 다시뽑고 주총 대기가파르게 오른다! ‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ 숨겨진 관련 株! 짜릿하네요 close (659억원), 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 58,700 전일대비 2,900 등락률 +5.20% 거래량 2,223,066 전일가 55,800 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 두산퓨얼셀, 1200억 규모 연료전지 발전소 장기유지보수계약 체결말씀드렸습니다. 폭발적인 ‘ㅇㅇㅇ’ 시장! 급등랠리 시작 임박!두산퓨얼셀, 검색 상위 랭킹... 주가 2.14% close (624억원), 두산솔루스 두산솔루스 336370 | 코스피 증권정보 현재가 54,300 전일대비 3,000 등락률 +5.85% 거래량 2,248,616 전일가 51,300 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-14일두산솔루스, 중앙대 병원 의료진에 기능성 화장품 기증두산솔루스, 검색 상위 랭킹... 주가 3.24% close (572억원), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 17,950 전일대비 450 등락률 -2.45% 거래량 3,366,724 전일가 18,400 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 LG디스플레이, 이시간 주가 +0.28%.... 최근 5일 개인 487만 5115주 순매도LG디스플레이, '88인치 8K OLED' 대한민국 기술대상 '국무총리상' 수상LG디스플레이, 11년째 기부 "저소득층 아이들에 희망 전달" close (387억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 35,800 전일대비 250 등락률 -0.69% 거래량 984,766 전일가 36,050 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 미끄럼 타는 금융주, 언제까지...JP모건 "내년 코스피 3200선 향해 달릴 것"외국인, 3주 연속 '사자'…반도체 순매수 지속 close (361억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 68,600 전일대비 300 등락률 -0.44% 거래량 3,277,424 전일가 68,900 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 주가 6만 8600원.. 전일대비 -0.44%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정애매할 땐 삼성전자…횡보장서 개미들 1.5兆 순매수 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자우를 6425억원 순매도했다. 이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,000 전일대비 300 등락률 -0.41% 거래량 17,613,029 전일가 73,300 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 4Q 주춤해도…메모리 업황 반등은 '가시권'[주간증시 리뷰]2770선 강보합 코스피, 외인·기관 매도에 개인 2兆 매수 대응코스피, 2772.18 마감...사상 최고치 또 경신 close 를 5975억원 팔았다. 이밖에 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 33,350 전일대비 100 등락률 +0.30% 거래량 2,827,742 전일가 33,250 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]2770선 강보합 코스피, 외인·기관 매도에 개인 2兆 매수 대응미끄럼 타는 금융주, 언제까지...외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close (548억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 44,950 전일대비 300 등락률 -0.66% 거래량 2,031,472 전일가 45,250 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]2770선 강보합 코스피, 외인·기관 매도에 개인 2兆 매수 대응미끄럼 타는 금융주, 언제까지...외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향 close (541억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 367,000 전일대비 2,000 등락률 -0.54% 거래량 427,433 전일가 369,000 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 카카오, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.81%강화된 '사회적 거리두기'에도 언택트 관련주는 '잠잠'개인 매수에 소폭 반등 코스피, 2750선 회복 마감 close (536억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 1,000 등락률 +0.37% 거래량 339,087 전일가 268,000 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 포스코, 배터리 소재 사업 강화…호주 광산업체 지분 15% 인수코스피, 과열 식히나…2750선 하회 0.9%↓코스피, 사흘 만에 상승 전환하며 2770선 마감… 코스닥 6일 연속 상승세 close ·444억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 356,000 전일대비 4,500 등락률 +1.28% 거래량 921,874 전일가 351,500 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 코스피, 2772.18 마감...사상 최고치 또 경신국내바이오! TOP2! 이번엔 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 수출 대전! 관련 株 강하게 터진다!코스피, '2770선' 등락 유지...개인 3206억 순매수 close (294억원), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 1,500 등락률 +1.18% 거래량 602,018 전일가 127,500 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 삼성물산 패션부문장에 이준서 부사장 "온라인 강화"애매할 땐 삼성전자…횡보장서 개미들 1.5兆 순매수10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함 close (233억원), 만도(233억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 13,800 전일대비 550 등락률 -3.83% 거래량 14,245,577 전일가 14,350 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 【시선집중】 증권맨들이 추천하는 당신이 꼭 사야할 종목 'TOP3' HMM, 최근 5일 개인 365만 6295주 순매도... 주가 1만 3950원(-2.79%)HMM, 이시간 주가 -0.37%.... 최근 5일 개인 182만 3007주 순매도 close (216억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

최근 지속되고 있는 외국인 매도세가 단기간에 돌아서진 않을 것이란 의견이다. 정인지 유안타증권 연구원은 "지난 4일 달러 인덱스 하락세가 진정되면서 외국인이 순매도로 돌아섰다"면서 "달러화 지수는 쏠림이 강한 현상을 보여 단기 하락세가 진정되면 당분간 횡보하는 모습을 보여 외국인이 단기간에 매수세를 형성할 가능성은 높지 않다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr