올해 새내기株 공모가 대비 평균 65% 상승…"명신산업 515% 수익"

[아시아경제 이민지 기자] 올해 증시에 입성한 새내기주들이 공모주 투자 열풍 속에 높은 수익을 올린 것으로 나타났다.

20일 한국거래소에 따르면 올해 유가증권시장·코스닥 시장에 상장한 기업(스팩 및 합병 상장 제외) 71개사의 공모가 대비 주가 상승률은 지난 18일 기준 평균 65.2%로 집계됐다.

상승률이 가장 높았던 기업은 명신산업으로 515.4%의 수익을 올린 것으로 나타났다. 명신산업 공모 절차에 참여해 지금까지 주식을 보유하고 있다면 공모가 대비 약 5배의 수익률을 거둔 셈이다. 지난 7일 코스피에 상장한 명신산업의 공모가는 6500원이었다. 이외에도 박셀바이오(496.3%), 포인트모바일(311.3%), SK바이오팜(270.4%), 인바이오(218.1%) 등도 높은 수익률을 올렸다.

시장별로 보면 코스피 상장 기업(10개사)은 평균 85.0%, 코스닥 기업(61개사)은 61.9%의 수익률을 거뒀다. 기업공개(IPO) 시장에 대한 높은 관심이 공모주의 주가도 끌어 올린 것으로 풀이된다.

청약 증거금의 규모가 클수록 주가도 상대적으로 더 많이 올랐다. 증거금 5조원 이상을 기록한 11개사의 경우 공모가 대비 평균 126.3%, 증거금 1조원 이하인 28개사의 주가는 평균 46.4% 상승했다.

시초가가 공모가의 2배로 형성된 뒤 상장 이틀 연속 상한가로 마감하는 이른바 '따상상'은 총 4개사(소룩스·카카오게임즈·SK바이오팜·엘이티)로 나타났다. 가격제한폭이 30%로 확대(2015년)된 이후 '따상상'을 기록한 코스피·코스닥 종목은 올해 전까지 3곳이었다. 특히 SK바이오팜은 유가증권시장 기업 최초로 상장 이후 3일 연속 상한가로 마감했다.

지난달부터 국내 증시가 상승장을 펼치는 가운데 11월 상장 기업은 공모가보다 평균 66.6%, 12월 상장 기업은 평균 136.3% 상승하는 등 공모주들도 큰 폭의 오름세를 보였다.

다만 '마이너스' 수익률을 기록하는 곳도 있다. 의무보유 물량 해제와 같은 수급의 변화로 주가 변동성이 커진 것으로 보인다. 역사상 가장 많은 청약 증거금을 끌어모은 카카오게임즈의 경우 지난 10월 기관의 의무보유 물량이 풀리면서 주가가 하루 동안 7% 급락했다. 빅히트도 의무보유 물량 해제 등의 영향으로 주가가 공모가 수준으로 내려앉기도 했다. 상장 초기 공모가 대비 238%에 달했던 카카오게임즈의 수익률은 현재 93.1%로 내려왔다. 빅히트는 20.0%의 상승률을 기록하고 있다.

박종선 연구원은 "상장 초기에는 수급에 의해서 (주가가) 움직이는 시기이기 때문에 변동 폭이 상당히 클 수 있다"며 "보호예수 물량이 풀릴 때는 더 민감하게 변동하는 만큼 해제 시기를 잘 살펴야 한다"고 설명했다.

