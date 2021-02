[아시아경제 박지환 기자] 인바이오 인바이오 352940 | 코스닥 증권정보 현재가 14,550 전일대비 50 등락률 +0.34% 거래량 1,075,594 전일가 14,500 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 인바이오, 주가 1만 4850원.. 전일대비 -5.41%골드만 삭스가 추천한 ‘이 기업’! 관련! 항체치료제! 단번에 갑니다!코에 뿌리는 ‘이것’! 알고보니 렘데시비르보다 막강하다!! close 는 82억원 규모의 파생상품 거래 손실이 발생했다고 26일 공시했다.

회사 측은 "주가 상승으로 인한 신주인수권 발행가격과 주가간의 차이가 발생함에 따라 파생상품평가손실이 인식됐다"며 "공정가치 평가에 따른 평가손실에 해당 돼 현금 유출이 없는 손실"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr